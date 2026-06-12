Москва12 июн Вести.Россия готова вести переговоры, но с учетом своих национальных интересов – не только текущих, но и рассчитанных на историческую перспективу. Об этом заявил презединт РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками СВО.

Все вопросы лучше решать с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы, подчеркнул глава государства.

Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов, причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу пояснил Путин

Но, решая эти задачи средствами вооруженной борьбы, важно учитывать возможности противника, а также совершенствовать собственные возможности, развивать их и укреплять, добавил президент.

Ранее российский лидер напомнил, что патриотизм и воля народа являются главными условиями достижения всех целей и задач РФ в специальной военной операции. По словам главы государства, Россия одержит победу в СВО благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед вооруженными силами страны.