Путин отметил, что Лукашенко готов помочь в решении спорных вопросов с Киевом

Путин: Лукашенко готов помочь в решении спорных вопросов с Украиной Путин отметил, что Лукашенко готов помочь в решении спорных вопросов с Киевом

Москва28 июн Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко готов оказывать помощь в решении спорных вопросов с Украиной. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что Минск всегда предоставлял свою площадку для организации переговоров.

Мы можем использовать тоже белорусские возможности, зная позицию Александра Григорьевича, он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирных мирными средствами сказал Путин

Ранее президент России поблагодарил Лукашенко за его помощь в обмене военнопленными с Украиной.