Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин оценил состоявшиеся переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко как удачные и содержательные. Об этом российский лидер сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам президента, общение проходило как в формальном, так и в неформальном ключе и затронуло широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

В целом прошли очень... Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Не только вдвоем, но и втроем — я пригласил председателя Правительства России Мишустина Михаила Владимировича, и мы обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная поездка заявил Путин

Говоря о ситуации вокруг Беларуси, президент отметил, что агрессивные заявления со стороны Киева вызывают озабоченность, однако Лукашенко подходит к ним "спокойно, уравновешенно, взвешенно". Российский лидер также подчеркнул, что Москва благодарна Минску за усилия в решении гуманитарных вопросов, в частности — в организации обмена военнопленными. Путин напомнил, что именно в белорусской столице в 2022 году начинались переговорные процессы, и выразил уверенность, что при необходимости площадка в Белоруссии может быть вновь использована для мирного урегулирования.