Путин считает, что оценку словам Киева в адрес Минска должен дать Лукашенко

Путин о заявлениях Киева в адрес Минска: оценку должен давать Лукашенко Путин считает, что оценку словам Киева в адрес Минска должен дать Лукашенко

Москва28 июн Вести.Оценки заявлениям Киева в адрес Минска должен давать президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он ответил на вопрос журналиста о попытках главы киевского режима Владимира Зеленского втянуть Белоруссию в военный конфликт.

Эти оценки должен делать президент Белоруссии. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме. Но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются сказал Путин

Российский лидер также сообщил, что Лукашенко подходит к агрессивным высказываниям Зеленского взвешенно.

Несколько дней назад Зеленский несколько раз высказывал угрозы в адрес Белоруссии. Лукашенко предупредил Киев об изменении "качества войны" в случае вовлечения Минска.