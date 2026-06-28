Москва28 июнВести.Оценки заявлениям Киева в адрес Минска должен давать президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он ответил на вопрос журналиста о попытках главы киевского режима Владимира Зеленского втянуть Белоруссию в военный конфликт.
Эти оценки должен делать президент Белоруссии. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме. Но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаютсясказал Путин
Российский лидер также сообщил, что Лукашенко подходит к агрессивным высказываниям Зеленского взвешенно.
Несколько дней назад Зеленский несколько раз высказывал угрозы в адрес Белоруссии. Лукашенко предупредил Киев об изменении "качества войны" в случае вовлечения Минска.