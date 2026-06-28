Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной

Путин поблагодарил Лукашенко за его помощь в обмене военнопленными с Украиной Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин выразил благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за его помощь в организации процесса обмена военнопленными с Украиной. Об этом Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении (мирных переговоров - прим. ред.). Особенно это касается решения гуманитарных вопросов и, в частности обмена военнопленных сказал президент России

Путин и Лукашенко ранее 27 июня провели переговоры в расширенном составе. Они состоялись в резиденции президента России на Валдае.