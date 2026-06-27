Москва27 июнВести.Президенты России и Белоруссии продолжили общение в субботу, 27 июня, в резиденции Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдаезаявил Дмитрий Песков
Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила о том, что переговоры президентов пройдут в том числе в расширенном составе. Визит белорусского лидера в Россию продолжается.
Лукашенко прибыл в Российскую Федерацию в пятницу, 26 июня. Встреча президентов России и Белоруссии на Валдае началась около 18 часов по московскому времени и продолжалась до позднего вечера.