Путин и Лукашенко продолжили общение в резиденции на Валдае

В Кремле сообщили о продолжении общения Путина и Лукашенко Путин и Лукашенко продолжили общение в резиденции на Валдае

Москва27 июн Вести.Президенты России и Белоруссии продолжили общение в субботу, 27 июня, в резиденции Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае заявил Дмитрий Песков

Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила о том, что переговоры президентов пройдут в том числе в расширенном составе. Визит белорусского лидера в Россию продолжается.

Лукашенко прибыл в Российскую Федерацию в пятницу, 26 июня. Встреча президентов России и Белоруссии на Валдае началась около 18 часов по московскому времени и продолжалась до позднего вечера.