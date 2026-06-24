В Кремле анонсировали скорые контакты Путина и Лукашенко Песков: скоро ожидаются контакты Путина с Лукашенко

Москва24 июн Вести.В ближайшее время президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщаются друг с другом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Скоро будут контакты, мы сообщим сказал он

Официальный представитель Кремля уточнил при этом, что приезд белорусского лидера в Москву не ожидается.

О предстоящем общении двух лидеров Песков уже говорил 22 июня. Одной из главных тем диалога могут стать угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии.