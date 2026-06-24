Москва24 июнВести.В ближайшее время президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщаются друг с другом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Скоро будут контакты, мы сообщимсказал он
Официальный представитель Кремля уточнил при этом, что приезд белорусского лидера в Москву не ожидается.
О предстоящем общении двух лидеров Песков уже говорил 22 июня. Одной из главных тем диалога могут стать угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии.