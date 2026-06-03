Москва3 июнВести.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
По его данным, главы государств обсудили организацию предстоящего XIII Форума регионов Белоруссии и России, который должен пройти в Минске и Минской области.
Также в числе обсуждавшихся тем - торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы [контроля за импортом] СПОТговорится в публикации
Звонок состоялся вечером во вторник, 2 июня. Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что разговор был посвящен дальнейшему развитию союзнического взаимодействия между двумя странами.