Москва23 июнВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Во время доклада премьер-министра Белоруссии Александра Турчина Лукашенко поинтересовался итогами его разговора с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом Россиицитирует Лукашенко агентство БЕЛТА
Ранее Александр Лукашенко сообщил о предстоящей длительной зарубежной командировке.