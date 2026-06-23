Лукашенко сообщил о подготовке встречи с Путиным

Лукашенко анонсировал предстоящую встречу с Путиным Лукашенко сообщил о подготовке встречи с Путиным

Москва23 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Во время доклада премьер-министра Белоруссии Александра Турчина Лукашенко поинтересовался итогами его разговора с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА

Ранее Александр Лукашенко сообщил о предстоящей длительной зарубежной командировке.