Москва23 июнВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящей длительной зарубежной командировке. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным, сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко отметил, что в ближайшие дни состоится Форум регионов, который он назвал хорошей площадкой для обсуждения как текущих, так и стратегических вопросов.
Надо будет вам этим заниматься прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировкасказал президент Белоруссии
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в ходе предстоящей встречи президент России Владимир Путин и Лукашенко могут обсудить угрозы в адрес Минска со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского.