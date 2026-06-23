Лукашенко готовится к долгой поездке за границу Лукашенко собирается в длительную зарубежную командировку

Москва23 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящей длительной зарубежной командировке. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным, сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко отметил, что в ближайшие дни состоится Форум регионов, который он назвал хорошей площадкой для обсуждения как текущих, так и стратегических вопросов.

Надо будет вам этим заниматься прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка сказал президент Белоруссии

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в ходе предстоящей встречи президент России Владимир Путин и Лукашенко могут обсудить угрозы в адрес Минска со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского.