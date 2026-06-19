Москва19 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок корову джерсейской породы по кличке Муся. Об этом сообщает БЕЛТА.

Такой подарок глава республики получил в ходе посещения молочно-товарного комплекса в Узденском районе.

Джерсейскую породу на предприятии начали разводить от одной коровы – тоже Муси, которая, кстати, прожила 11 лет. Символично, что такая же кличка у рыжей коровы, которую подарили президенту говорится в публикации агентства

Как отмечается в сообщении Telegram-канала "Пул Первого", Муся теперь поедет на президентскую ферму. Там же говорится, что джерсейская порода - одна из самых старых и жирномолочных культурных пород.

В марте в ходе посещения племенного завода по разведению крупного рогатого скота в Могилевской области Лукашенко уже получал в подарок корову, беременную теленком, который, как ожидается, должен появиться на свет в июле. Тогда президент Белоруссии пообещал, что, если родится телочка, она останется на его ферме, а если это будет бычок, его вернут в Могилевскую область.