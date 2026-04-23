Лукашенко взял с собой пса Умку на вертолет во время инспекции работы аграриев

Москва23 апр Вести.Президента Белоруссии Александра Лукашенко сняли на видео в вертолете со шпицем Умкой. Глава государства взял с собой собаку на инспекцию хода посевной кампании. Ролик опубликовала пресс-служба президента.

На видео Лукашенко разбирает документы во время полета. При этом его шпиц сидит на столе, не испытывая дискомфорта во время перелета.

Президент с борта вертолета проинспектировал ход посевной в Минской области говорится в описании ролика

Президента Белоруссии неоднократно видели в компании своего домашнего шпица на публичных мероприятиях. Умка также сопровождал Лукашенко на хоккейном матче команды главы государства против сборной Минской области.