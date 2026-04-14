Москва14 апрВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность удовлетворения потребностей жителей республики не только в картофеле, но и в рыбе. Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "Пул первого", близким к пресс-службе белорусского лидера.
На внутреннем рынке только наполовину, и даже меньше, мы обеспечиваем потребление рыбы. Бульбу (картошка по-белорусски - прим. ред.) едим там и так далее. Но к бульбе надо рыбу, а не только мясо и молокосказал он на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области
До этого президент дал поручение насытить рынок республики рыбой.
Ранее в ходе совещания Лукашенко признался, что является настоящим занудой.