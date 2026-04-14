Лукашенко назвал себя "сильным занудой" на совещании в Могилевской области

Москва14 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал себя как человека с сильным характером, не терпящего хаоса, и признался, что является настоящим занудой.

Я очень сильная по характеру зануда. Дева [по знаку зодиака]. Я беспорядков не терплю произнес он на совещании, посвященном комплексному социально-экономическому развитию юго-восточного региона Могилевской области

Запись с этими словами лидера государства опубликовал в Telegram-канале "Пул первого", близком к пресс-службе главы республики.

Ранее Лукашенко призвал мобилизоваться для того, чтобы пережить сложные времена. Он призвал сограждан отказаться от иждивенчества и поставить экономику на первое место, чтобы пережить эпоху мировой неопределенности.