Москва14 апрВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал себя как человека с сильным характером, не терпящего хаоса, и признался, что является настоящим занудой.
Я очень сильная по характеру зануда. Дева [по знаку зодиака]. Я беспорядков не терплюпроизнес он на совещании, посвященном комплексному социально-экономическому развитию юго-восточного региона Могилевской области
Запись с этими словами лидера государства опубликовал в Telegram-канале "Пул первого", близком к пресс-службе главы республики.
Ранее Лукашенко призвал мобилизоваться для того, чтобы пережить сложные времена. Он призвал сограждан отказаться от иждивенчества и поставить экономику на первое место, чтобы пережить эпоху мировой неопределенности.