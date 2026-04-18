Лукашенко признал, что среди политиков есть зависть друг к другу Лукашенко заявил о зависти среди политиков друг к другу

Москва18 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что среди политиков есть зависть друг к другу. В интервью RT он прокомментировал вопрос о том, что некоторые западные лидеры, в частности, глава Белого дома Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, якобы не обладают сопоставимой поддержкой населения и могут критиковать белорусского лидера из-за этого.

Лукашенко отметил, что ему сложно напрямую оценивать подобные утверждения, однако частично согласился с этим.

Среди политиков определенная зависть друг к другу у нас есть. Это действительно так. Вы абсолютно правы, я тоже об этом часто думаю. Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78%, не 80%, но хотя бы 60% сказал белорусский президент

Ранее Лукашенко заявил, что Дональд Трамп "показал на Ближнем Востоке истинное лицо США", назвав Штаты "самыми настоящими диктаторами" и предложив им "поучиться демократии у Минска".