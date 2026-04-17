Лукашенко: Трамп показал всему миру, что США не всемогущи

"Супердержава, но не суперсила": Лукашенко – о влиянии США Лукашенко: Трамп показал всему миру, что США не всемогущи

Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп показал всему миру настоящие возможности США, в том числе то, что страна не является всемогущей. На это указал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.

Трамп показал всему миру, что США не всемогущи. По своей мощи они супердержава, но не суперсила. Это поняли все сказал он

Глава Белоруссии отметил, что сейчас главным "врагом" Вашингтона является Пекин. По его мнению, если Штаты не справились с Ираном, то с Китаем тоже не смогут, США придется считаться с КНР и Россией.

Россия – огромная территория, там ничего не сделают они ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран тоже это показал подчеркнул Лукашенко

Белорусский лидер также заявил, что Трамп показал истинное лицо и возможности Америки, которые оказались не безграничными. Он предположил, что события могут в конечном итоге вынудить Вашингтон начать считаться с интересами других стран, "а значит, светлое будущее не за горами".

Ранее Лукашенко уже отмечал, что США продемонстрировали свою уязвимость в конфликте с Ираном.