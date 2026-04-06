Москва6 апр Вести.США продемонстрировали в конфликте с Ираном свою уязвимость, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На встрече с генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым он отметил, что ситуация в Иране наглядно показывает неспособность США "справиться" со своим "главным врагом" – Китаем.

Это [Иран] мощная страна с большими традициями. И самое опасное сегодня для США то, что американцы показали свою уязвимость. Для них главный враг, как они всегда говорили, был Китай. Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся сказал белорусский лидер, которого цитирует агентство БЕЛТА

Глава республики добавил, что позиции Вашингтона и Запада, касающиеся различных вопросов, оказались "обнажены" благодаря действиям президента США Дональда Трампа.

Вы видите, как развивается мир. Непонятно, в каком направлении он будет развиваться, как будут выстроены международные отношения. Позиция США и в целом Запада уже абсолютно обнажена. И слава богу, что Трамп обнажил эту обстановку, и мы теперь понимаем, где "права человека", где "демократия", где еще какие-то вопросы указал Лукашенко

Он подчеркнул, что мировое сообщество обязано сделать выводы "из того, что произошло".

Ранее Лукашенко сообщил, что советовал Трампу не лезть в конфликт Израиля и Ирана и дать им "повоевать".