Лукашенко обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе Лукашенко и Пезешкиан провели телефонные переговоры

Москва30 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в регионе Персидского залива, а также переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном, сообщает БЕЛТА.

Телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоялся 30 апреля по инициативе иранской стороны говорится в сообщении в Telegram-канале агентства

Пезешкиан проинформировал белорусского лидера о ситуации в регионе Персидского залива, а также изложил позицию Тегерана на переговорах с Соединенными Штатами. Президенты сошлись во мнении, что главным препятствием для достижения мирных договоренностей остается отсутствие взаимного доверия между сторонами.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность Белоруссии в скорейшем урегулировании конфликта. Пезешкиан поблагодарил его за принципиальную и последовательную позицию.