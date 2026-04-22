Вероломство США препятствует урегулированию конфликта в Иране, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что Тегеран всегда приветствовал переговоры, но действия Вашингтона сводят иранские мирные усилия на нет.

Вероломство, блокада и угрозы [США] являются главным препятствием для реальных переговоров. Мир видит ваше лицемерное многословие и противоречия между словами и делами написал Пезешкиан в соцсети X

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в одностороннем порядке продлевает режим прекращения огня до завершения переговоров с Ираном. В то же время поездка в Исламабад американского вице-президента Джей Ди Вэнса, возглавлявшего делегацию США на переговорах с Исламской Республикой, была отменена.

Тегеран, в свою очередь, объявил, что не признает продление перемирия Вашингтоном и будет действовать, исходя из своих национальных интересов.

Позднее газета The Wall Street Journal сообщила, что на фоне неопределенной ситуации с Ираном Трамп допускает возобновление атак по нему и даже запрашивал у своих помощников информацию по возможным военным операциям.