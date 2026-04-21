Депутат Гигин: война в Иране доказала, что США не всемогущи Гигин: война в Иране показала, что сверхдержава США не равна сверхсиле

Москва21 апр Вести.Иран показал способность противостоять сверхдержаве, такой как США, благодаря наличию сильной государственной воли, единству нации, отлаженной политической системе и непоколебимому стремлению к достижению победы, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Иранский конфликт взбудоражил весь мусульманский мир Ближнего Востока, отметил Гигин.

Что уже доказала война в Иране? США не всемогущи. И это увидел весь мир. США - сверхдержава, потому что могут в любой точке мира сделать, что хотят. Но не всегда получается. Значит, сверхдержава не равна сверхсиле. Если ты этому противопоставляешь волю, единство народа, выстроенную политическую систему, стремление к победе, ты можешь поставить на место сверхдержаву и плюс еще взбудораженный мусульманский мир заявил Гигин

Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Джону Фредериксу выразил уверенность в том, что Иран продолжил вести переговоры с США.