Иранцы различных политических взглядов едины в защите своей страны Эксперт Дареини: иранцы разных политических убеждений едины в защите страны

Москва21 мая Вести.Иранцы различных политических взглядов едины в защите своей страны от иностранной агрессии. Таким мнением с ИС "Вести" поделился эксперт центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини.

Он заявил, что война нанесла Ирану ощутимый урон, но при этом поспособствовала сплочению нации.

Война нанесла ущерб Ирану. Иранцы чувствуют всю ее боль. Цены выросли, есть инфляция, но эта война поспособствовала национальной солидарности. Впервые в современной истории в Иран вторгся гегемон, мировая держава, и Иран не потерпел крах, наоборот, выстоял, защитил себя. … Иранцы - гордая нация, страна с историей в 7 000 лет, неподдающаяся принуждению. Иран имеет дело с психически неуравновешенным убийцей в Белом доме, и несмотря на все трудности, несмотря на экономическую боль, иранцы разных политических убеждений едины в защите своей страны от иностранной агрессии заявил Дареини

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана от мирной сделки, предложенной американцами, Вашингтон готов к решительным действиям.