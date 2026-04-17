Лукашенко рассказал о будущем Белоруссии и сделке с США в интервью RT

Москва17 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью журналисту телеканала RT Рику Санчесу. Глава государства рассказал о будущем республики, подготовке к большой сделке с США и возможности встречи американским коллегой Дональдом Трампом.

Интервью длилось два часа. Одной из главных тем обсуждения стала геополитическая обстановка в мире. Речь, в частности, шла о конфликте на Ближнем Востоке. Лукашенко поделился с журналистом своим видением того, что показала всему миру совместная военная операция США и Израиля против Ирана.

Также глава республики затронул тему особого пути Вашингтона к возобновлению сотрудничества с Москвой. По его словам, Штаты решили действовать в этом направлении через Белоруссию.

Коснулись собеседники и отношений Минска со странами Евросоюза (ЕС), аспектов внутренней повестки в республике: обеспечение безопасности и значение ядерного оружия, система управления страной. Президент также рассказал, перед кем отчитывается и каким видит будущее своей страны.