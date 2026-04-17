Лукашенко назвал США "диктаторами" и призвал учиться демократии у Минска

Москва17 апр Вести.Соединенные Штаты Америки не смогут добиться успеха в противостоянии с Россией с помощью оружия. Такое мнение выразил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу, ссылаясь на опыт конфликта в Иране.

Белорусский лидер подчеркнул, что США являются супердержавой по своей мощи, но не суперсилой. Он также призвал американцев не вмешиваться в дела Китая и осознать, что у других стран, включая Западное полушарие, есть собственные интересы, помимо интересов Вашингтона.

Лукашенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп "показал на Ближнем Востоке истинное лицо США", назвав Соединенные Штаты "самыми настоящими диктаторами" и предложив им "поучиться демократии у Минска".