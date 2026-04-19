Лукашенко высказался о вероятности войны между Белоруссией и США Лукашенко: США не ставят целью воевать против Белоруссии

Москва19 апр Вести.США не ставят своей целью воевать против Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью RT.

По его словам, если американцы решатся на войну с Белоруссией, воевать они будут с территории балтийских государств, Польши и так далее.

Что касается Америки, я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот. Исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми [президента США Дональда] Трампа сказал Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил: мир знает, что Россия применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии.