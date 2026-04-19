Москва19 апрВести.США не ставят своей целью воевать против Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью RT.
По его словам, если американцы решатся на войну с Белоруссией, воевать они будут с территории балтийских государств, Польши и так далее.
Что касается Америки, я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот. Исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми [президента США Дональда] Трампасказал Лукашенко
Ранее Лукашенко заявил: мир знает, что Россия применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии.