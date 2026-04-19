Лукашенко: Россия применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии

Лукашенко: весь мир знает, что РФ применит все оружие для защиты Белоруссии Лукашенко: Россия применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии

Москва19 апр Вести.Мир знает, что Россия применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью RT Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия - союзники и юридически связаны друг с другом​​.

И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Белоруссию. Это знает весь мир сказал Александр Лукашенко

Также он отметил, что размещенное на территории Белоруссии ядерное оружие является фактором защиты.

Как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир? Кого-то пугать? Нет. Это фактор нашей защиты, нашей безопасности заявил президент Белоруссии

Этой зимой в Белоруссии состоялась торжественная церемония постановки на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса "Орешник". Ракета может покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки.