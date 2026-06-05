Медведев прокомментировал реакцию главы ЕК на взрыв морского БПЛА в Румынии

Медведев отреагировал на слова главы ЕК о взрыве морского дрона в порту Румынии Медведев прокомментировал реакцию главы ЕК на взрыв морского БПЛА в Румынии

Москва5 июн Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на взрыв морского дрона в румынском порту Констанца.

Он напомнил, что глава ЕК считает инцидент "прямым следствием войны России".

Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля написал Медведев в мессенджере MAX

Политик подчеркнул, что это не намек.

Ранее в Министерстве обороны Румынии заявили, что в порту Констанцы взорвался морской беспилотник, похожий на применяемые в ходе украинского конфликта. По данным ведомства, дрон взорвался в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала.