Евродепутат Валле задался вопросом, с каких пор Киев может атаковать объекты ЕС

В Италии выразили недоумение из-за попадания дронов ВСУ на территорию Европы Евродепутат Валле задался вопросом, с каких пор Киев может атаковать объекты ЕС

Москва17 июн Вести.Евродепутат от итальянской партии "Движение 5 звезд" Данило Делла Валле после взрывов украинских дронов в Румынии выразил недоумение касательно того, как давно Украина может наносить удары по объектам на территории Европы.

Соответствующее заявление парламентарий сделал в ходе пленарного заседания Европарламента, пишет РИА Новости.

По мнению политика, после инцидента 5 июня в порту Констанцы европейские власти поторопились возложить ответственность за происшествие на Россию.

Он пояснил, что "в случае с Констанцей военно-морской флот Украины признал, что осведомил румынские власти".

С каких это пор Украина имеет право наносить удары по коммерческим и гражданским целям в ЕС задался вопросом Делла

Депутат также призвал европолитиков не саботировать потенциальный диалог с Москвой.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что в порту Констанцы взорвался морской беспилотник, похожий на те, что применяются в ходе конфликта на Украине.

До этого Румыния объявила о решении закрыть генконсульство России в Констанце из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), упавшим на жилой дом в городе Галац.