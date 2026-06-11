Бухарест попросил, чтобы дроны ВСУ взрывались при приближении к водам Румынии Бухарест призвал ВСУ программировать дроны на взрыв перед заходом в воды Румынии

Москва11 июн Вести.Министр обороны Румынии Раду Мируцэ обратился в властям Украины с требованием программировать свои морские дроны так, чтобы они самоликвидировались в случае потери контроля и приближения к водам республики. Об этом глава ведомства заявил в ходе разговора с журналистами.

5 июня возле порта Констанца взорвался морской дрон. По данным минобороны Румынии, беспилотник был похож на те, что применяются в ходе украинского конфликта.

Если дроны случайно приблизятся на расстояние 12 морских миль, автономное решение дрона должно заключаться в самоуничтожении. Если в результате различных ошибок, потери управления вы попадаете в эту зону, вы не можете продвигаться дальше. Должна существовать встроенная программа для этого продукта с момента его запуска в воду сказал Мируцэ

Он также сообщил, что Бухарест направил Киеву документ с вопросами, которые возникли после взрыва дрона. В частности, власти Румынии требуют подробно описать ситуацию, рассказать о том, какой у ВСУ был изначальный план, потеряли ли они контроль над беспилотником. Министр подчеркнул, что ждет от Украины хорошо аргументированный ответ. Если он посчитает его недостаточно обоснованным, власти республики инициируют проверку на основе имеющихся у них данных.