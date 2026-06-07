Москва7 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, когда Румыния планирует закрыть представительство Украины или выслать украинских дипломатических служащих.

Так Захарова отреагировала на заявление президента Румынии Никушора Дана, который признал, что взорвавшийся в порту города Констанца морской дрон был украинским.

Вопросы МИД Румынии: когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов? Когда извинитесь перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье? написала Захарова

Она также задалась вопросом, когда Бухарест наконец прекратит спонсировать террористический режим Киева.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что в порту Констанцы взорвался морской беспилотник, похожий на те, что применяются в ходе конфликта на Украине.

Также стало известно, что Министерство внутренних дел, Минобороны и пограничная полиция Румынии увеличат численность групп, ответственных за выявление потенциальных опасностей у побережья страны. Как отметил президент страны Никушор Дан, такие меры будут предприняты в связи с инцидентами в районе Черного моря, в том числе из-за БПЛА.

До этого Румыния объявила о решении закрыть генконсульство России в Констанце из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), упавшим на жилой дом в городе Галац.