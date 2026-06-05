МО Румынии: в порту взорвался дрон, который может использоваться на Украине

В румынском порту взорвался морской БПЛА, похожий на украинский МО Румынии: в порту взорвался дрон, который может использоваться на Украине

Москва5 июн Вести.В порту Констанцы взорвался морской беспилотник, похожий на те, что применяются в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщило Минобороны Румынии.

Морской беспилотник застрял в противозагрязнительном боновом заграждении. Он взорвался всего в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала примерно в 10.30 мск. На его борту находилось не менее 10 килограммов взрывчатки.

По данным ведомства, целью является "беспилотник того типа, который использовался в войне на Украине" передает сообщение Минобороны местное издание Digi24

Командир Санду Матею в комментарии для СМИ заявил, что самоуничтожившийся дрон напоминает беспилотник типа "Магура", который используется ВСУ.

Некоторые издания отметили, что вблизи берега обнаружили еще четыре дрона.

В порту в данный момент проходит эвакуация. Журналистка Euronews Romania Диана Собару уточнила, что румынские экстренные службы успели вывести людей из опасной зоны за пять-десять минут до взрыва. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Это не первый беспилотник, который взорвался на румынской территории. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на связь инцидента с БПЛА, упавшего на крышу жилого дома в городе Галац, с обращением главы киевского режима Владимира Зеленского к США по поводу ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.