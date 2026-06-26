В Румынии объявили воздушную тревогу у границы с Украиной из-за беспилотников

Румыния объявила воздушную тревогу у границы с Украиной после обнаружения БПЛА В Румынии объявили воздушную тревогу у границы с Украиной из-за беспилотников

Москва26 июн Вести.Власти Румынии объявили тревогу в приграничном с Украиной уезде Тулча после обнаружения беспилотников в районе государственной границы. Для мониторинга воздушной обстановки в воздух был поднят вертолет ВВС страны IAR 330 Puma, сообщили в Министерстве национальной обороны республики.

По данным ведомства, в ночь на 26 июня жителей приграничных районов предупредили об угрозе через систему экстренного оповещения RO-Alert. В 03.57 по местному времени (совпадает с мск) вертолет вылетел для наблюдения за воздушными целями и контролировал ситуацию в районе, расположенном примерно в 31 километре к востоку от города Сулина, недалеко от границы с Одесской областью Украины.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что признаков нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было. Также не поступало сообщений о падении летательных аппаратов или их фрагментов на территории республики.

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Тулча сообщил, что оперативные службы не привлекались, а обращений от населения по номеру экстренной помощи 112 не поступало.

Власти Румынии отметили, что продолжают информировать жителей приграничных районов о возможных рисках на фоне ситуации в соседней Украине. В последнее время в регионе уже неоднократно обнаруживали обломки беспилотников после атак вблизи румынской границы.

В начале июня в порту румынского города Констанца взорвался украинский морской беспилотник. После случившегося президент Румынии Никушор Дан заявил, что власти страны разработали план патрулирования побережья для защиты от морских дронов.