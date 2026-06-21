Москва21 июнВести.Румыния в ночь на воскресенье подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon в связи с приближением к румынской границе со стороны Украины группы дронов. Об этом сообщили в минобороны страны.
Румынские радары засекли беспилотники в 22 километрах к северо-востоку от украинского города Вилково, который находится на границе с Румынией.
Для мониторинга воздушной обстановки с 86-й авиабазы в Борче были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС, находящихся на дежурстве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространстваговорится в заявлении
Население уезда Тулча было оповещено о воздушной тревоге. Информации о нарушении воздушной границы или падении дронов не поступало.
Ранее министр обороны Румынии Раду Мируцэ обратился в властям Украины с требованием программировать свои морские дроны так, чтобы они самоликвидировались в случае потери контроля или приближения к водам республики.