ВВС Румынии подняли два истребителя из-за появления дронов у границы с Украиной

Румыния подняла истребители из-за беспилотников на границе с Украиной ВВС Румынии подняли два истребителя из-за появления дронов у границы с Украиной

Москва21 июн Вести.Румыния в ночь на воскресенье подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon в связи с приближением к румынской границе со стороны Украины группы дронов. Об этом сообщили в минобороны страны.

Румынские радары засекли беспилотники в 22 километрах к северо-востоку от украинского города Вилково, который находится на границе с Румынией.

Для мониторинга воздушной обстановки с 86-й авиабазы в Борче были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС, находящихся на дежурстве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства говорится в заявлении

Население уезда Тулча было оповещено о воздушной тревоге. Информации о нарушении воздушной границы или падении дронов не поступало.

Ранее министр обороны Румынии Раду Мируцэ обратился в властям Украины с требованием программировать свои морские дроны так, чтобы они самоликвидировались в случае потери контроля или приближения к водам республики.