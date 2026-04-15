ВВС Румынии по тревоге подняла истребители у границы с Украиной

Москва15 апр Вести.Румыния подняла в воздух два своих истребителя F-16 у украинской границы из-за воздушной тревоги, сообщило министерство национальной обороны страны.

Уточняется, что это произошло после того, как недалеко от румынского воздушного пространства в направлении украинского Вилково была обнаружена группа беспилотников.

Национальный центр военного командования (ядро) уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости принятия мер по оповещению населения​​​. Два истребителя F-16 ВВС Румынии из боевой службы воздушной полиции вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти, и системы ПВО были приведены в боевое положение сообщается на сайте министерства

Спустя пару часов еще одна группа БПЛА была обнаружена в направлении Исмаила, и румынские власти выпустили еще одно предупреждение о тревоге для граждан. На урегулирование ситуации ушло около трех часов. В министерстве отметили, что несанкционированных проникновений в национальное воздушное пространство Румынии зафиксировано не было.

НАТО усилило контроль за воздушным пространством над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Ранее румынский парламент принял закон, разрешающий сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.