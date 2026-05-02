В Румынии вновь поднимали истребители у границы с Украиной из-за группы БПЛА

Румыния снова поднимала истребители у границы с Украиной из-за группы дронов В Румынии вновь поднимали истребители у границы с Украиной из-за группы БПЛА

Москва2 мая Вести.Румыния в ночь на 2 мая поднимала в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы беспилотников. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

Радары Министерства обороны зафиксировали группу из 20 российских беспилотников, движущихся в направлении ... Украины, два истребителя F-16 из боевой службы воздушной полиции вылетели около 02.00 с 86-й авиабазы, расположенной в Фетешти говорится в сообщении оборонного ведомства Румынии

При этом никаких доказательств не приводится, однако утверждается, что наземные радары зафиксировали в районе Килии кратковременное проникновение в воздушное пространство страны одного из дронов.

В России не раз подчеркивали, что обвинения в нарушении РФ воздушного пространства стран Европы беспочвенны.

Ранее, 25 апреля, в Румынии сообщали об обнаружении рядом с украинской границей обломков беспилотника. В тот же день в румынском Галаце осколки другого дрона повредили пристройку дома и электрический столб.