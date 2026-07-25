Румынский F-16 за сутки сбил еще один БПЛА в воздушном пространстве страны

Румынский истребитель перехватил еще один БПЛА в небе над страной Румынский F-16 за сутки сбил еще один БПЛА в воздушном пространстве страны

Москва25 июл Вести.Истребитель F-16 ВВС Румынии сбил еще один беспилотник, нарушивший национальное воздушное пространство. Как сообщило Министерство обороны страны, это уже второй дрон, уничтоженный за сутки.

Сегодня утром, в 08:22 (время совпадает с мск), тот же румынский пилот, находившийся за штурвалом того же истребителя F-16 ВВС Румынии, при поддержке того же напарника сбил второй дрон, вторгшийся в воздушное пространство Румынии говорится в заявлении оборонного ведомства в Facebook (запрещен в России)

В военном ведомстве уточнили, что беспилотник был сбит в ненаселенной местности вблизи границы с Украиной. Накануне об аналогичном инциденте сообщал президент Румынии Никушор Дан. По его словам, территория была безлюдна, поэтому пилот смог произвести выстрел без какого-либо риска.