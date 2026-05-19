МО Румынии сообщило об уничтожении БПЛА над Эстонией истребителем F-16

Москва19 мая Вести.Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Румынии ликвидировал беспилотник, залетевший в воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба румынского Минобороны.

Отмечается, что в ходе патрулирования самолет из отряда "Карпатские гадюки" использовал для уничтожения дрона ракету класса "воздух-воздух".

Самолет F-16 ВВС Румынии, выполняющий задачи усиленного патрулирования воздушного пространства Балтийского региона в рамках обязательств Румынии по обеспечению коллективной безопасности НАТО, сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии говорится в сообщении

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что истребитель миссии НАТО сбил неизвестный БПЛА над территорией страны.