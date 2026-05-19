Главком ОВС НАТО заявил, что горд работой румынского истребителя над Эстонией

Главком ОВС НАТО заявил о гордости из-за сбитого над Эстонией беспилотника Главком ОВС НАТО заявил, что горд работой румынского истребителя над Эстонией

Москва19 мая Вести.Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич выразил гордость уничтожением, вероятно, украинского БПЛА в воздушном пространстве Эстонии.

Говоря о действиях румынского истребителя, Гринкевич указал, что "именно так" должна работать система обороны НАТО.

Полномочия переданы вплоть до самого низшего тактического уровня, чтобы мы могли защитить каждый сантиметр территории Альянса в случае подобного вторжения. Поэтому я испытываю огромную гордость заявил он

По словам главкома, оценка случившегося все еще проводится.

Ранее стало известно, что истребитель, сбивший, предположительно, украинский БПЛА над территорией Эстонии, принадлежит ВВС Румынии.