Москва19 маяВести.Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич выразил гордость уничтожением, вероятно, украинского БПЛА в воздушном пространстве Эстонии.
Говоря о действиях румынского истребителя, Гринкевич указал, что "именно так" должна работать система обороны НАТО.
Полномочия переданы вплоть до самого низшего тактического уровня, чтобы мы могли защитить каждый сантиметр территории Альянса в случае подобного вторжения. Поэтому я испытываю огромную гордостьзаявил он
По словам главкома, оценка случившегося все еще проводится.
Ранее стало известно, что истребитель, сбивший, предположительно, украинский БПЛА над территорией Эстонии, принадлежит ВВС Румынии.