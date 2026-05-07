Коротченко считает, что НАТО пропустила украинские БПЛА над Прибалтикой Коротченко: НАТО не решилась на уничтожение БПЛА над Прибалтикой

Москва7 мая Вести.Руководство НАТО не приняло политического решения на уничтожение украинских БПЛА над территорией стран-участниц, так как системе ПВО альянса не составляет труда идентифицировать и уничтожить подобную цель. Об этом главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил в интервью ИС "Вести".

Так эксперт прокомментировал пролет украинских дронов над территорией Латвии, чтобы совершить атаку на объекты в Ленинградской области.

Система противовоздушной обороны НАТО носит комплексный характер, поэтому любой воздушный объект задолго до приближения к зоне ответственности объединенной системы ПВО стран-членов НАТО уже понимает, какая цель, каким маршрутом, каким курсом летит. Поэтому с абсолютной уверенностью можно сказать, что любые дроны, заходящие в воздушное пространство европейских стран, включая страны Прибалтики, идентифицируются, могут быть уничтожены в любой момент при принятии соответствующего политического решения. Но, очевидно, такого решения нет объяснил Коротченко

7 мая Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима совершить террористическую атаку на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. По информации ведомства, были зафиксированы шесть беспилотников в небе над Латвией. Затем пять из шести БПЛА пропали у латвийского города Резекне, а шестой дрон был сбит в воздушном пространстве РФ.