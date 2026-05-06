Москва6 мая Вести.В ближайшее время может начаться массовая поставка беспилотников Украине из стран Европейского союза. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, учитывая это, Россия должна заранее предпринять необходимые меры.

В самом ближайшем будущем мы столкнемся с массированными поставками сотен тысяч дронов из европейских стран НАТО и из стран Евросоюза на Украину. Надо серьезно продумывать ситуацию о создании определенной зоны в приграничных районах Украины вдоль границ с Польшей и Румынией, при необходимости, в том числе, с использованием спецбоеприпасов, таким образом, чтобы поражающий эффект был направлен, в первую очередь, на разрушение соответствующей логистической, транспортной, тоннельной, железнодорожной и другой инфраструктуры с минимальными побочными последствиями в виде других поражающих факторов … Уже сейчас … подобные меры реагирования [должны быть] детальным образом проработаны, просчитаны, выделен необходимый наряд средств, сил, спецбоеприпасы, средства доставки