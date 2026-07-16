Эксперт назвал условие, при котором РФ может ударить по цехам БПЛА в Европе

Эксперт назвал условие, при котором РФ перейдет на удары по заводам Европы Эксперт назвал условие, при котором РФ может ударить по цехам БПЛА в Европе

Москва16 июл Вести.Вооруженные силы РФ могут перейти к уничтожению заводов по производству беспилотников в Европе в том случае, если сохранится интенсивность террористических атак дронами по российским регионам с территории Украины. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Сейчас российские войска проводят методичную работу по уничтожению предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, в частности площадок по производству беспилотников, которые используются для ударов по российской территории вне зоны спецоперации, отметил эксперт.

Но если, скажем, интенсивность атак, которые ведет противник со своей территории, продолжится при условии того, что все, какие были возможные площадки уничтожены, то будет приниматься следующее решение, связанное с тем, чтобы уничтожать площадки, находящиеся на территории Европы. Производственные площадки объяснил Леонков

16 июля в Минобороны РФ сообщили о нанесении группового удара, в результате которого в Киеве были поражены предприятия ВПК Украины. По данным ведомства, российские войска применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.