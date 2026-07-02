Эксперт рассказал о последствиях массированных ударов РФ по объектам на Украине Эксперт Матвийчук: массированные удары ВС РФ лишают Украину мест для сборки БПЛА

Москва2 июл Вести.Массированные удары Вооруженных сил России по военным объектам на Украине лишают киевский режим площадок для сборки беспилотных летательных аппаратов из европейских комплектующих. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Комментируя в беседе с NEWS.ru недавние удары российской армии, он подчеркнул, что ВС РФ целенаправленно производят демилитаризацию Украины, ликвидируя местную военную промышленность.

Им [Украине] очень много привозится машинокомплектов из ЕС, но собираются они в тех районах Украины, куда мы наносим удары. Это минус для ВСУ, ведь для сборки того же БПЛА нужно иметь хотя бы какую-то промышленную площадку сказал Матвийчук

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в результате массированного удара ВС РФ по Киеву был поражен АО "Киевский радиозавод", а также сборочное предприятие ГП "Антонов", на котором выпускали беспилотники "Лютый".