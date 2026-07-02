Москва2 июлВести.В результате массированного удара Вооруженных Сил РФ по Киеву поражен АО "Киевский радиозавод", сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, это предприятие специализируется на модернизации прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине.
Кроме того, на предприятии производится выпуск оптических прицелов и приборов наведения для всех разведывательных и ударных БПЛА.
Ранее в Киеве был поражен завод по производству систем управления крылатых ракет.