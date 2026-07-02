МО: ВС РФ поразили радиозавод в Киеве, на котором делали оптику для бронетехники

ВС РФ поразили радиозавод в Киеве, на котором делали оптику для бронетехники МО: ВС РФ поразили радиозавод в Киеве, на котором делали оптику для бронетехники

Москва2 июл Вести.В результате массированного удара Вооруженных Сил РФ по Киеву поражен АО "Киевский радиозавод", сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, это предприятие специализируется на модернизации прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине.

Кроме того, на предприятии производится выпуск оптических прицелов и приборов наведения для всех разведывательных и ударных БПЛА.

Ранее в Киеве был поражен завод по производству систем управления крылатых ракет.