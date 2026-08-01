Минобороны: в результате ударов по Киеву поражены пять предприятий ВПК

Минобороны раскрыло, какие цели были поражены в результате ударов по Киеву Минобороны: в результате ударов по Киеву поражены пять предприятий ВПК

Москва1 авг Вести.Минобороны РФ назвало конкретные цели, пораженные российскими Вооруженными силами в результате массированного удара по объектам ВПК в Киеве и Киевской области.

В числе предприятий, подвергшихся атаке в Киеве, были ГП "Радиоизмеритель" (производство частей для управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2") , Киевский завод "Буревестник" (производство электронных компонентов и различных комплектующих для БПЛА большой и средней дальности), Киев-111 ООО "Файер Пойнт" (комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго"), Киев-25 "ПВ ГРУПП Украина" (производство и хранение программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы "Lima") и место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Киев-21.

Российские силы также уничтожили логистический центр Вишневое в Киевской области, осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства дронов.

Кроме того, вчера на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины говорится в заявлении ведомства

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили в июле более 80 морских судов, используемых в интересах Вооруженных сил Украины, в портах и акватории Черного моря.