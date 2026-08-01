ВС России за июль поразили более 80 используемых в интересах ВСУ морских судов

ВС России уничтожили в июле более 80 морских судов, перевозивших грузы для ВСУ ВС России за июль поразили более 80 используемых в интересах ВСУ морских судов

Москва1 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) России поразили в июле более 80 морских судов, используемых в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в портах и акватории Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Так, 12 июля подбиты два сухогруза и морской паром, доставлявшие грузы для ВСУ через порт Черноморск в Одесской области, а также патрульный катер прикрытия.

В тот же день Минобороны показало кадры объективного контроля, показывающие работу ударных беспилотников "Герань-4 сикер" по уничтожению переоборудованного для спуска безэкипажных катеров сейнера, патрульного катера, парома и сухогруза.

С 11 по 17 июля уничтожены 24 судна, среди которых оказались 14 сухогрузов и один танкер.

С 18 по 24 июля поражены 27 судов, в том числе 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз.

С 25 июля по 1 августа российская армия нанесла удары по 35 морским судам, среди которых 26 сухогрузов, четыре балкера, два буксира, килекторное судно, десантный катер и грузовое судно.

ВС России поразили в Киеве объект ВСУ, где ежемесячно собирали до 1 тыс. дронов.