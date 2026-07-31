ВС РФ поразили три судна при помощи "Герани", "Герберы" и "Ланцета"

ВС РФ нанесли удары по трем судам, которые перевозили оружие для ВСУ ВС РФ поразили три судна при помощи "Герани", "Герберы" и "Ланцета"

Москва31 июл Вести.Вооруженные силы России поразили три судна, которые участвовали в транспортировке оружия и других военных грузов. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, российские войска при помощи беспилотников "Герань-2 сикер" и "Гербера сикер" нанесли удары по двум сухогрузам в Черном море южнее Одессы.

Также в 10.50 мск был нанесен удар по грузовому судну на рейде порта Черноморск с применением одного барражирующего боеприпаса "Ланцет" добавили в Минобороны

Согласно объективному контролю, все цели были поражены, подчеркнули военные.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска поразили в порту Одесса резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода.