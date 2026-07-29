Москва29 июлВести.Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам ВСУ восточнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что судна были задействованы для переправки вооружения в порту "Одесса" и "Черноморск".
Вчера вечером российскими беспилотными летательными аппаратами на переходе морем восточнее Одессы нанесено поражение двум морским судам типа "сухогруз"говорится в заявлении
Кроме того, ВС РФ ударами БПЛА поразили объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия продолжит всячески мешать морским перевозкам вооружений и боеприпасов для ВСУ.