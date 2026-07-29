Минобороны: восточнее Одессы поражены два сухогруза, используемых в целях ВСУ

ВС РФ нанесли удары по двум сухогрузам восточнее Одессы Минобороны: восточнее Одессы поражены два сухогруза, используемых в целях ВСУ

Москва29 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам ВСУ восточнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что судна были задействованы для переправки вооружения в порту "Одесса" и "Черноморск".

Вчера вечером российскими беспилотными летательными аппаратами на переходе морем восточнее Одессы нанесено поражение двум морским судам типа "сухогруз" говорится в заявлении

Кроме того, ВС РФ ударами БПЛА поразили объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия продолжит всячески мешать морским перевозкам вооружений и боеприпасов для ВСУ.