МО: в порту Черноморск поражены два судна, перевозивших военные грузы для ВСУ

ВС РФ уничтожили два судна с военным грузом для ВСУ МО: в порту Черноморск поражены два судна, перевозивших военные грузы для ВСУ

Москва18 июл Вести.Вооруженные силы России в порту Черноморск Одесской области поразили два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, ночью российские войска продолжили наносить удары по украинским портам, через которые доставляются грузы для ВСУ. Уточняется, что ВС РФ применили высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА.

В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения говорится в заявлении

Кроме того, в порту Одесса поражены объекты, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в порту Николаев четыре сухогруза, занимающихся снабжением украинской армии.