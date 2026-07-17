Москва17 июлВести.Вооруженные силы России в течение пятницы продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, ударные беспилотники атаковали четыре сухогруза в порту Николаева в момент разгрузки.
Пораженные суда доставляли военные грузы для украинских боевиков.
Кроме того, по информации Минобороны, в порту Южный Одесской области был поражен еще один сухогруз, который перевозил грузы для ВСУ.
ВС РФ с применением высокоточного оружия также ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые были предназначены для нужд украинской армии.
Ранее российское ведомство опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ. Барражирующие боеприпасы "Ланцет" атаковали военные цели в Черном море и Егорлыцском заливе.