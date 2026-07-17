Минобороны РФ заявило об ударах по пяти сухогрузам в украинских портах

Армия России атаковала пять сухогрузов, действовавших в интересах ВСУ Минобороны РФ заявило об ударах по пяти сухогрузам в украинских портах

Москва17 июл Вести.Вооруженные силы России в течение пятницы продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ударные беспилотники атаковали четыре сухогруза в порту Николаева в момент разгрузки.

Пораженные суда доставляли военные грузы для украинских боевиков.

Кроме того, по информации Минобороны, в порту Южный Одесской области был поражен еще один сухогруз, который перевозил грузы для ВСУ.

ВС РФ с применением высокоточного оружия также ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые были предназначены для нужд украинской армии.

Ранее российское ведомство опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ. Барражирующие боеприпасы "Ланцет" атаковали военные цели в Черном море и Егорлыцском заливе.