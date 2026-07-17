МО: ВС РФ за неделю поразили 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ

ВС РФ за неделю поразили более 20 морских судов, используемых в интересах ВСУ МО: ВС РФ за неделю поразили 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ

Москва17 июл Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение недели поразили 24 морских судна, используемых в интересах украинской армии. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, за неделю российские войска поразили объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

В течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера говорится в сводке

Кроме того, как заявили в Минобороны, ВС РФ нанесли удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, складам боеприпасов, логистическим центрам, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым вооруженными силами Украины.

Ранее стало известно, что российские войска ударили в порту Одесса по двум цехам по производству и сборке беспилотников (БПЛА), включая UJ-22 компании "Укрджет".