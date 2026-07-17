МО РФ: за неделю нанесено 19 групповых ударов по целям на Украине

ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине МО РФ: за неделю нанесено 19 групповых ударов по целям на Украине

Москва17 июл Вести.Вооруженные силы Российской Федерации с 11 по 17 июля нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по целям на Украине. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в результате действий российских военных поражены объекты инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" и "Днепро-Бугский", которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, в течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в их числе 14 сухогрузов, три морских парома, танкер, два контейнеровоза, килекторное судно, два катера и плавучий док.

Отмечается, что высокоточным оружием ВС РФ нанесены удары по предприятиям ВПК Украины, складам боеприпасов, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам производства и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией РФ.